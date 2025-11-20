Der Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier ist sauer: Anwohner haben statt Laub Bauschutt in Big Packs entsorgt und so einen Laubsauger zerstört.

Laubsauger geschrottet: Wer entsorgt seinen Bauschutt in den Laubsäcken im Seeland?

Das Entleeren der mit Laub gefüllten Big Packs zieht sich im Seeland in nächster Zeit hin.

Seeland/MZ - Die sogenannten Big Packs an den Straßenrändern im Seeland sind gut gefüllt: mit dem herabgefallenen Herbstlaub, welches die Anwohner der Ortsteile vor ihren Grundstücken zusammengekehrt haben. Doch nun gibt es Ärger, weil die Stadt mit der Entleerung der prallgefüllten Säcke nicht schnell genug hinterherkommt.