Last-Minute-Aktion: Nachzüglern kann immer noch geholfen werden

Es war eine gute Gelegenheit für Last-Minute-Weihnachtsbaum-Schnäppchenjäger. Am Donnerstag verkauften Mitarbeiter der Aschersleber Kulturanstalt auf dem Ascherslebener Markt rund 60 Bäume. Manche in Bestform - andere vielleicht weniger schönheitspreisverdächtig. Fünf Euro kostete das Stück.

Die Bäume hatten vier Wochen lang als Dekoration des Weihnachtsmarktes, der am Mittwoch zum letzten Mal geöffnet hatte, ihren Dienst versehen. Die meisten von ihnen wechseln jetzt den Standort und sorgen in der einen oder anderen Guten Stube noch einmal für behagliche Weihnachtsstimmung.

Wer diese Gelegenheit verpasst - und immer noch keinen Weihnachtsbaum hat, dem kann trotzdem noch geholfen werden, verspricht Weihnachtsbaumverkäufer Sven Filber. Der steht seit drei Jahren in der Adventszeit am Ascherslebener Kaufland und bietet dort Tannen und Fichten an.

Die Auswahl war nicht üppig

Einige tausend hat er und sein Kollege auch 2016 schon verkauft. Der Freitag ist in diesem Jahr sein letzter Arbeitstag in dieser Sache. Die Auswahl sei zwar nicht mehr allzu üppig, aber zwischen Nordmanntannen und Blaufichten könne die Kundschaft noch gut auswählen.

Mit einem großen Ansturm am letzten Verkaufstag rechnet Filber allerdings nicht. Ihm sei aufgefallen, dass sich sehr viele Ascherslebener in diesem Jahr schon zu Beginn des Weihnachtsbaumverkaufs ihr Wunschexemplar gesichert hätten, währen der Verkauf in der Vergangenheit immer etwas schleppender angelaufen sei. Trotzdem - bis 20 Uhr habe am Freitag bei ihm auf alle Fälle noch jeder seine Chance.

Aber selbst wer diese nicht nutzt, muss Weihnachten nicht zwangsläufig ohne den geschmückten Baum verbringen. In den Ascherslebener Baumärkten wird es wohl auch am Sonnabend - bis 14 Uhr - noch einige Bäume geben. Und so dürfte - außer den eingefleischten Weihnachtsbaumverweigerern - jeder gut bedient sein. (mz)