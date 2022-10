Langer Einkaufsdonnerstag geht in Aschersleben in die zweite Runde

Am 3. November haben Geschäfte in Aschersleben auch nach dem eigentlichen Ladenschluss noch ihre Türen für die Kunden geöffnet.

Aschersleben/MZ - Shopping in den Abendstunden und ein buntes Rahmenprogramm in der Innenstadt: Damit konnte der erste lange Einkaufsdonnerstag Anfang des Monats aufwarten. Nun soll die Aktion auf Initiative des Citymanagements und der Aschersleber Kaufmannsgilde am 3. November in die zweite Runde gehen. Wie die Veranstalter informieren, öffnen die Geschäfte an diesem Tag von 17 bis 21 Uhr auch nach dem eigentlichen Ladenschluss noch ihre Türen für die Kunden.