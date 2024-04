Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gatersleben/MZ - Gleich Anfang des Jahres gab es einen Vorgeschmack. „Vom 1. bis 4. Januar 1994 stiegen die Pegel in den Flüssen gefährlich an, das Wasser blieb aber im alten Selkebett“, erinnert sich Klaus Ballin, „doch am 13. April traten die Fluten dann doch über die Ufer.“ Die Nacht, an die sich der ehemalige Wehrleiter von Gatersleben noch ganz genau erinnern kann, ließ den gesamten Ort, bis auf wenige Ausnahmen wie am Oberdamm, in reißenden Fluten und Schlammmassen versinken – ein Jahrhunderthochwasser.