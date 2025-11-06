Der Energieversorger EnviaM hat mit Nico Roth einen Künstler ins Seeland geholt, der Trafo-Stationen mit tollen Motiven besprüht. Wo die Graffiti nun zu sehen sind.

Künstler Nico Roth verschönert das Trafohäuschen in Hoym. Mit geübter Hand lässt er hier die Wassermühle des Ortes entstehen.

Seeland/MZ - Das Fachwerk der alten Wassermühle ist bereits zu erkennen. Gerade formt sich aus einem feinen Sprühnebel heraus ein Sprossenfenster. Nico Roth, dessen Künstlername Cebu ist, ist geübt im Umgang mit Spraydosen und der Erschaffung von Graffiti-Werken. Wie viele Trafo-Stationen und Kabelverteilerschränke er auf diese Weise schon verschönert habe? „Ich zähle nicht mit. Aber ich glaube, ich bin da bereits im dreistelligen Bereich“, überlegt der 41-Jährige, der seit 2019 als Vertragskünstler für den Energieversorger EnviaM in ganz Mitteldeutschland unterwegs ist und nun gerade in Hoym – direkt an der Mittelmühle – auf eine unscheinbare Trafo-Station ein Abbild dieses historischen Bauwerks sprüht.