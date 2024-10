Aschersleben/MZ - Wenn die Tage kürzer und die Temperaturen kühler werden, dann ist wieder (Vor-)Lesezeit. Das Format „Vorgelesen“ – initiiert von der evangelischen Kirche Aschersleben, der Kreisbibliothek Aschersleben und der Aschersleber Kulturanstalt – bekommt genau wie im vergangenen Jahr Unterstützung von der MZ Lokalredaktion Aschersleben. Denn ab kommende Woche heißt es wieder für drei Veranstaltungen: „MZ trifft Vorgelesen“.

Den Auftakt macht der freie MZ-Autor Rolf Strehler, der mit seinen Kriminalkolumnen zweimal im Monat „True Crime“-Spannung in die Lokalausgabe bringt. Er liest einige seiner Texte am Mittwoch, 16. Oktober, ab 19.30 Uhr in der Kreisbibliothek Aschersleben, der Eintritt ist frei. „Ich freue mich auf zahlreiche Zuhörer“, sagt Rolf Strehler, der früher als Polizeihauptkommissar in der Region gearbeitet hat. Deshalb liest er nicht nur seine Kolumnen, sondern berichtet auch anschaulich aus seiner Zeit bei der Kriminalpolizei.

Geschichten aus dem Wippertal und der Welt

Im November ist die freie MZ-Autorin Marlen Luther an der Reihe. Mit ihren „Geschichten aus dem Wippertal und der Welt“ begeistert sie regelmäßig die Leser, viele sind schon zu eingefleischten Fans geworden. Sie liest am Mittwoch, 6. November, ab 19.30 Uhr – dieses Mal mit musikalischer Unterstützung.

Marlen Luther liest ihre „Geschichten aus dem Wippertal und der Welt“ am Mittwoch, 6. November. (Foto: Anja Riske/Archiv)

In ihren Geschichten geht es um das Leben im kleinen Dorf, die Besuche in der früheren Heimat Berlin oder anderen Städten sowie Gefühle, Begegnungen und die kleinen Dinge, die das Leben erst so richtig spannend machen. Und es geht immer wieder auch um das Spannungsfeld zwischen Land- und Stadtleben. „Die Lesung letztes Jahr war so schön. Deshalb freue ich mich schon sehr auf den 6. November. Es ist vor allem toll, dass man bei einer Lesung mit den Zuhörern auch mal in den Austausch gehen kann“, sagt Marlen Luther.

Katzen, Kinder und andere Katastrophen

Zum Abschluss von „MZ trifft Vorgelesen“ steht auch wieder eine Lesung der Ascherslebener MZ-Reporter an. Wie im vergangenen Jahr gibt es dann die „Guten-Morgen“-Kolumnen, kurz „GuMos“, also jene Texte, die sich in der linken Randspalte der ersten Lokalseite befinden. „Katzen, Kinder und andere Katastrophen“ könnte man diese Rubrik auch nennen. Aber nicht nur, denn es geht auch um Missgeschicke, Begegnungen und besondere Erlebnisse – zum Schmunzeln oder Mitfühlen.

Ganz besonders auf diese Ausgabe von „MZ trifft Vorgelesen“ freut sich MZ-Redakteur Thilo Leuschner, der krankheitsbedingt an der zurückliegenden Veranstaltung nicht teilnehmen konnte. „Meine Nachbarn haben mir hinterher erzählt, wie unterhaltsam sie den Abend fanden. Das hat noch weiteres Salz in die Wunde gestreut. Deshalb hoffe ich, diesmal kommt nicht dazwischen und ich kann auch ein paar meiner Anekdoten vortragen“, blickt er dem Januar entgegen.

Die „GuMos“ werden am Mittwoch, 22. Januar, ebenfalls ab 19.30 Uhr gelesen. Veranstaltungsort für alle drei Lesungen ist die Kreisbibliothek Aschersleben.