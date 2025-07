Nach Einbrüchen im Salzlandkreis warnt die Polizei vor veralteter Schließtechnik an Türen und Fenstern und bietet kostenlose Beratungsgespräche an.

Salzlandkreis/MZ - Nach den jüngsten Einbrüchen im Salzlandkreis warnt die Polizei vor veralteter Schließtechnik an Haus- und Wohnungstüren. Gerade ältere Türen würden Einbrecher gerne als Einstiegsmöglichkeit nutzen, heißt es in einer Mitteilung aus dem zuständigen Revier in Bernburg. Die Verriegelungen dieser älteren Türen seien in der Regel leicht zu überwinden, da es sich um veraltete Zapfenmechanismen handelt, die unter Zuhilfenahme eines Hebelwerkzeuges aus ihren Führungen gebracht werden können.

Polizei bietet Hilfe an

Ob die eigene Terrassentür Einbrüchen standhält oder den Versuch zumindest möglichst lange hinauszögert, lässt sich in Beratungsgesprächen mit den Fachkräften der Technischen Prävention abklären. Ein solches Beratungsgespräch sei kostenlos, aber nicht umsonst, so die Polizei. Entsprechende Termine gäbe es beim zuständigen Regionalbereichsbeamten oder direkt im Polizeirevier.

Ziel ist die Suche und Aufklärung über mögliche Schwachstellen am Haus oder in der Wohnung. Nach diesem Gespräch bestehe die Möglichkeit, mit einer geeigneten Firma nach Wahl den Einbruchsschutz zu verbessern. Eine Liste der zertifizierten Fachfirmen der Region ist bei den Beamten der Technischen Prävention erhältlich.

Sabrina Montag, Polizeioberkommissarin im Revier Salzlandkreis, hoffe, dass es so gemeinsam gelingt, Einbrecher so lange wie möglich aus den eigenen vier Wänden herauszuhalten. Denn mit jeder Minute steige das Entdeckungsrisiko und der Fluchtgedanke des Einbrechers. Genau dafür gebe es Tipps und Tricks im Beratungsgespräch vor Ort.

Dieb flüchtet nach Einbruch

Erst am Sonntagmorgen wurde dem Revier wieder ein Einbruch im Norden des Salzlandkreises gemeldet. Die Eigentümer trafen beim Betreten ihres Grundstückes auf eine unbekannte männliche Person, die daraufhin die Flucht ergriff. Die Eigentümer stellten fest, dass im gesamten Haus das Licht brannte und eine Tür offenstand, die gewaltsam geöffnet wurde. Entwendet wurden dem Polizeibericht zufolge persönliche Gegenstände, Bargeld und Schmuck im Wert von insgesamt 3.000 Euro.