Heute Mark Forster, morgen Alex Christensen: Zwei Konzerte sorgen für Großstadtstimmung in Aschersleben. Gibt das Hotels, Gastronomen und Händlern einen Schub?

Mark Forster - hier bei einem Auftritt im Theater Bernburg mit Pianist Daniel Nitt - tritt heute Abend in Aschersleben auf.

Aschersleben/MZ - Sie sind Superstars und haben zahlreiche Fans: Mark Forster und Alex Christensen. Während Forster Deutsch-Pop macht, produziert Christensen als DJ vor allem Dance-Hits. Was beide eint? Sie geben am Wochenende Open-Air-Konzerte auf der Herrenbreite. Profitiert die Stadt von diesen Groß-Events? Oder wird Aschersleben am heutigen Freitag und morgigen Samstag im Parkplatz-Chaos versinken? Die MZ hat sich einmal umgehört.