Die Frecklebener Bürgerinitiative „Hupende Züge“ ist vom derzeit unbeschrankten Bahnübergang genervt und tauscht sich mit Vertretern von Land und Kreis aus, wie eine Lösung aussehen könnte. Warum die Bahn nicht gekommen ist und was diskutiert wurde.

Kommt ein beschrankter Bahnübergang in Freckleben - ja, nein, vielleicht?

Wegen dieses unbeschrankten Bahnübergangs müssen die Züge in Freckleben ein Warnsignal abgeben.

Freckleben/MZ - Seitdem ein Bahnübergang in Freckleben keine Schranken mehr hat, müssen Züge laute Signale geben, um mögliche Passanten zu warnen. Stündlich fahren mehrere Züge „hupend“ durch den Ort. Es ist extrem laut. Das wissen alle, die ein Haus in der Nähe haben und davon betroffen sind. Nicht nur Kinder werden nachts permanent geweckt, hieß es in den Ratssitzungen im Ort immer wieder.