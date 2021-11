Klaus Nielitz war in seiner Heimatstadt und darüber hinaus kein Unbekannter

Aschersleben/MZ - Eigentlich soll die Ascania-Schau im Dezember zur Klaus-Nielitz-Gedächtnisschau werden, erklärt Ausstellungsleiter Herbert Schneider. Doch selbst wenn die Ausstellung aus Corona-Gründen noch abgesagt werden muss, wird es diese Geste, mit der der Geflügelzuchtverein seinen langjährigen Vorsitzenden ehren möchte, trotzdem geben. „Dann einfach bei der nächsten Ausstellung, die wieder stattfinden darf“, verspricht Schneider.

Nielitz, der vor wenigen Tagen im Alter von 86 Jahren gestorben ist, war in der Stadt und weit darüber hinaus kein Unbekannter. So war er nicht nur lange Jahre Vorsitzender des Geflügelzuchtvereins Ascania Aschersleben, sondern auch im Landesverband der Geflügelzüchter, holte sogar die 165. Bundesversammlung nach Aschersleben und erhielt alle Auszeichnungen, die es in diesem Metier nur zu erringen gab - bis hin zur Ernennung zum Bundesehrenmeister 1995 auf der deutschen Bundesversammlung in Verde.

Nielitz hat Museum eingerichtet

Nielitz war maßgeblich daran beteiligt, dass die Geflügelzüchter 1999 ihr Vereinshaus in Aschersleben bekamen, in dem fortan viele Ausstellungen - auch deutschlandweite und internationale - zu sehen waren. Dort richtete er 2005 sogar ein Museum für Rassegeflügel ein. „Gesammelt hatte er über die Zeit viele Erinnerungsstücke, bekam aber auch Gaben aus anderen Landesverbänden und private Stücke von Züchtern geschenkt“, erklärt Schneider. „Er bekam viel Lob dafür und Staunen über die liebevoll eingerichteten Schauvitrinen.“

Sein Hang zur Historie machte sich auch noch anders bemerkbar. „Ermunterte er doch Horst Weidenhagen, gemeinsam mit Günter Stach für den Landesverband die Vorstufe einer Chronik zu verfassen“, erzählt Herbert Schneider von „Die historischen Aufzeichnungen der sachsen-anhaltinischen Rassegeflügelzucht“.

Denn die Liebe zum Geflügel war schon sehr früh bei Klaus Nielitz ausgeprägt. 1935 wurde er in Aschersleben geboren, wuchs dort behütet auf und kehrte seiner Heimatstadt nie den Rücken. Das Interesse an der Geflügelzucht wurde ihm förmlich in die Wiege gelegt, meint Schneider.

„Mit 14 Jahren suchte er den Kontakt zum Geflügelzuchtverein Ascania Aschersleben, trat dort ein und wurde schon mit 16 in den Vorstand berufen - als zweiter Kassierer.“ Die Mitglieder hätten ihm einfach vertraut, sagt der Veranstaltungsleiter auch im Namen seiner Vereinskollegen.

Zuchtrichter und Landeschef

„Im Laufe seiner Mitgliedschaft übernahm er auch andere Funktionen“, zählt Schneider ebenfalls Schriftführer, Ausstellungsleiter, den zweiten Vorsitzenden und seit 1969 auch den ersten Vorsitzenden auf. Das übernahm er zudem vereinsübergreifend für den Kreisverband Aschersleben.

Fast zehn Jahre zuvor habe er auch eine Ausbildung zum Zuchtrichter begonnen und danach auf vielen Ausstellungen das Geflügel bewertet - bis er seine Preisrichter-Arbeit aus Altersgründen aufgab.

„Die Taubenrasse Deutsche Nönnchen war seine Lieblingsrasse, aber auch an Altholländischen Kapuzinern fand er Gefallen“, verrät Herbert Schneider, der gemeinsam mit seinen Vereinskollegen einen Nachruf auf Nielitz geschrieben hat. Der habe, sagt Schneider darin, immer viel Unterstützung durch seine Frau Lisa erfahren, die ihm stets zur Seite stand. Auch in den letzten Jahren, die durch gesundheitliche Probleme geprägt gewesen seien.

„Mit Klaus Nielitz verabschiedete sich ein Züchter von dieser Welt, für den die Rassegeflügelzucht einfach zu seinem Leben gehörte“, sind sich seine Vereinskollegen sicher.