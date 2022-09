Kein Ende in Sicht - Anwohner in Freckleben sind genervt von ständig hupenden Zügen

Freckleben/MZ - Noch scheint keine Lösung in Sicht für die Anwohner am unbeschrankten Bahnübergang in Richtung Sportplatz in Freckleben. Marcus Selent hat in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates erneut auf das Problem hingewiesen. Denn jeder durch Freckleben fahrende Zug hupt an dem unbeschrankten Bahnübergang unweit von Selents Wohnung (die MZ berichtete), was zu schlaflosen Nächten führe.