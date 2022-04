Anwohner in Freckleben nervt das ewige Pfeifen der Züge

300 Meter vor und an diesem Bahnübergang für Fußgänger in Freckleben müssen alle Bahnen Warnsignale abgeben. Das nervt Anwohner.

Freckleben/MZ - Es gibt kaum eine Nacht, in der Markus Selent durchschlafen kann. Nicht, weil im Haus so laut geschnarcht wird oder die Dielen laut knarren. Jeder durch Freckleben fahrende Zug hupt an einem unbeschrankten Bahnübergang unweit von Selents Wohnung. Und so geht es nicht nur ihm, sondern vielen anderen Einwohnern, auch wenn sich die meisten damit wohl abgefunden haben.