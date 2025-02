Parkverbot und Straßensperrungen: Am Sonntag kommt es aufgrund des Karnevalsumzugs in Aschersleben zu Verkehrsbehinderungen.

Karnevalsumzug sorgt für Straßensperrungen in Ascherslebener Innenstadt

Nach dem Karnevalsumzug ist vor der Party am Johannisturm: Im Ascherslebener Stadtzentrum kommt es aufgrund des Karnevals am Sonntag zu Straßensperrungen.

Aschersleben/MZ - Am kommenden Sonntag, 2. März, findet in Aschersleben der traditionelle Karnevalsumzug statt. Aufgrund dieser Großveranstaltung kommt es zu erheblichen Verkehrseinschränkungen, informiert Umzugsleiter Martin Schwemmer vom organisierenden Ascherslebener Carnevals Club (ACC).

„Die Innenstadt wird ab 13 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt, zudem gilt in diesem Zeitraum ein striktes Parkverbot“, teilt Schwemmer mit. Besucher sollten ihre Fahrzeuge in der Oststraße (nördlich des Bahnhofs) oder am Seegraben abstellen. Falschparker müssen mit Abschleppmaßnahmen rechnen.

Der Umzug startet 14.30 Uhr und zieht durch die Hohe Straße, den Markt, die Breite Straße, den Bonifatiuskirchhof, die Herrenbreite und die Johannispromenade.

Verstärkte Sicherheitskontrollen

Aufgrund der aktuellen bundesweiten Gefährdungslage werden verstärkte Sicherheitskontrollen durchgeführt. Besucher müssen so unter anderem mit Taschenkontrollen rechnen. Sicherheitskräfte, darunter Ordner des ACC-Union, die Feuerwehr, das Ordnungsamt, die Polizei und der Rettungsdienst, sind entlang der Strecke im Einsatz. „Besucher sollten wachsam bleiben und verdächtige Vorkommnisse sofort melden“, so Martin Schwemmer weiter. „Im Krisenfall gilt es, Ruhe zu bewahren und den Anweisungen der Ordnungskräfte zu folgen.“

Zudem wird darauf hingewiesen, keine Absperrgitter zu übersteigen oder zu umgehen, da dies eine erhebliche Gefahr für die eigene Sicherheit und die Veranstaltung darstellen kann. Weitere Informationen gibt es online auf der Internetseite des ACC Union.

Umzug seit 1992

Seit 1992 zieht der ACC-Union mit befreundeten Karnevalsvereinen am Tulpensonntag durch Aschersleben und feiert ein buntes Straßenfest. Die Innenstadt erwartet den größten Besucherstrom des Jahres. Mit dabei sind zahlreiche Formationen, wie Kitas, Schulen, Sportgruppen, Firmen und Fanclubs. Besonders freue sich der ACC über den Besuch des Präsidenten des Karneval-Landesverbandes Dirk Vater sowie des Landesprinzenpaars Sachsen-Anhalt, Prinz Paul I. und Prinzessin Victoria I.

Von den Festwagen werden wie jedes Jahr Kamelle geworfen. Die Organisatoren bitten alle Besucher, beim Aufsammeln der Wurfartikel vorsichtig zu sein und einen Mindestabstand von zwei Metern zu den Fahrzeugen einzuhalten.

Nach dem Umzug werden auf der Bühne am Johannisturm musikalische Ausschnitte aus dem laufenden Programm gezeigt.