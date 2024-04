Am Sonnabend wird die Ballhaus-Arena zum Mekka für Boxsportfans. Dann will der Ascherslebener Julian Vogel Junioren-Weltmeister werden. Doch sein Gegner, der Belgier Jan Helin, will es ihm nicht leicht machen.

Julian Vogel (links) und Jan Helin treten am Sonnabend gegeneinander im Ring an. Im Ascherslebener Ratssaal sind sie sich jetzt erstmals begegnet.

Aschersleben/MZ - Nach 15 Jahren wird endlich wieder eine Box-Gala in Aschersleben ausgetragen. Am Sonnabend, 13. April, tritt Julian Vogel aus Aschersleben im Hauptkampf um die WBO-Junioren-Weltmeisterschaft im Super-Weltergewicht an und kann so sein lang ersehntes „Heimspiel“ bestreiten.

Der 21-Jährige, der für das „Team Deutschland“ von SES Boxing antritt und in seinen dreizehn Profikämpfen noch ungeschlagen ist, will sich den Traum vom ersten internationalen Gürtel verwirklichen.

„Ich gebe hundert Prozent. Es ist einfach mega, zu Hause zu boxen“, sagt Julian Vogel während der großen Pressekonferenz im Ratssaal des Ascherslebener Rathauses, wo er auch erstmals live auf seinen Kontrahenten Jan Helin aus Belgien trifft. Auch der ist sehr motiviert und will den Titel unbedingt: „Der Kampf ist das Maß aller Dinge!“

Insgesamt neun Profikämpfe

Insgesamt neun Profiboxkämpfe werden am Sonnabend in der Ballhaus-Arena ausgetragen. Los geht es 18.10 Uhr mit dem Kampf Lara Ochmann (Magdeburg) gegen Katerina Dvorakova (Tschechien). Gegen 18.40 startet das Duell zwischen Artur Henrik (Bremen) und Pavlo Ospnnikov (Ukraine) und 19.10 findet der Kampf zwischen Robin Rehse (Ballenstedt) und Dustin Ammann (Gummersbach) statt.

Richard Meinecke (Nordhausen) steigt ab 19.40 Uhr in den Ring und trifft auf Jan Balog (Tschechien). Bereits 19.55 Uhr ist der Ring wieder frei für einen weiteren Kampf, denn dann boxt Marlon Dzemski (Görzig) gegen Petr Brodsky (Tschechien). Rudolf Hoffmanns (Bayern) Boxkampf gegen Michal Dufek (Tschechien) beginnt 20.25 Uhr und danach steigt Tom Dzemski (Görzig) gegen Yevgenii Makhteienko (Ukraine) in den Ring.

Der erste Hauptkampf beginnt 21.25 Uhr. Dann boxt Roman Fress aus Magdeburg gegen Enes Yardimci im Cruisergewicht. Der zweite Hauptkampf beginnt 22.30 Uhr, wenn Lokalmatador Julian Vogel gegen den Belgier Jan Helin ran muss. Beide sind heiß auf den Junioren-Weltmeisterschaftstitel. Einlass zur Veranstaltung ist ab 17.30 Uhr.