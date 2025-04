Jugendweihe in Aschersleben: Glanz, Rap und große Gefühle im Bestehornhaus

Der Moment der Momente: Auf der Bühne werden die Jugendlichen symbolisch in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen.

Aschersleben/MZ. - „Bin ich aufgeregt? Oh ja – aber freudig!“, sagt die 15-jährige Tiffany Shehu und strahlt. Gemeinsam mit ihren Freundinnen Josy Urban und Pia Brettschneider wartet sie auf ihren großen Moment: die Jugendweihe im Bestehornhaus in Aschersleben. Die drei Schülerinnen der Albert-Schweitzer-Schule gehören zu jenen, die an diesem Samstagmittag feierlich auf die Bühne treten.