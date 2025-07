Der Pensions- und Ausbildungsbetrieb von Mike Kebernik ist seit 30 Jahren eine feste Reitsport-Größe in Westdorf.

Westdorfer Mike Kebernik seit 30 Jahren feste Größe in der Region in Sachen Reitsport

Westdorf/MZ - Für Mike Kebernik gab es am Wochenende einen guten Grund zum Feiern: Sein Pensions- und Ausbildungsbetrieb an der Welbslebener Chaussee in Westdorf besteht seit 30 Jahren. Dieses Jubiläum beging der gebürtige Neubrandenburger mit Familie, Mitarbeitern, Lehrlingen, Freunden und vielen Reitsportlern der Region.