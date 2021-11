Inzidenz im Landkreis klettert auf neuen Rekordwert

Aschersleben/Bernburg/MZ - Die Sieben-Tage-Inzidenz im Salzlandkreis hat am Montag mit einem Wert von 727 einen neuen Rekord seit Pandemieausbruch erreicht. Wochenendbedingt meldete das Gesundheitsamt dabei nur 26 Corona-Neuinfektionen. Hotspot in der Region bleibt Bernburg, wo sich aktuell fast 500 Menschen infiziert haben. In Aschersleben sind es 274.

Laut Divi-Register sind alle 36 ITS-Betten im Salzlandkreis belegt, davon elf mit Covid-19-Patienten.

Die Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz für Sachsen-Anhalt betrug zu Wochenbeginn 11,1. Zahlen des Landesamtes für Verbraucherschutz belegen, dass hier der Wert bei ungeimpften Patienten mit 24,4 fast fünfmal höher liegt als der bei geimpften (5,0). Die Impfquote im Salzlandkreis ist mit 57,7 Prozent die niedrigste im Land.

Insgesamt sind 39 Menschen in Sachsen-Anhalt in der Vorwoche mit oder an Corona verstorben. Wie viele davon aus dem Salzlandkreis stammen, ist offen, da die Kreisverwaltung in ihrem Dashboard seit mehreren Wochen keine Todesfälle mehr ausweist.