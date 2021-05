Investruine soll im vierten Anlauf verschwinden

Von Harald Vopel

Aschersleben - Fast zwölf Jahre lang ist nichts passiert - schlummerte die Investruine auf dem Gelände des ehemaligen Ascherslebener Stadtbades einen Dornröschenschlaf. Jetzt soll alles ganz schnell gehen. Noch im Mai beginnen die Bauarbeiten zur Vollendung des Baus einer Seniorenwohnanlage. Darüber informierte jetzt die Carestone Group GmbH aus Hannover.

Auf deren Internetseite heißt es: „... in Aschersleben haben wir die ruhende Baustelle an der Adam-Olearius-Straße übernommen und bringen diese zu Ende.“ Das bestätigte auch Carestone-Marketingchef Stefan Schlichting auf Anfrage der Mitteldeutschen Zeitung.

Der Plan sei, bis zum dritten Quartal 2022 auf vier Etagen 116 sogenannte Pflege-Apartments zur stationären Pflege zu bauen. Davon 102 Einzel- und 14 Doppelapartments. Und einen Namen hat die künftige Pflegeeinrichtung auch schon: Seniorenhaus „Am Stadtpark“ soll sie heißen.

Nach eigenen Angaben hat Carestone mit ähnlich stagnierenden Bauprojekten genügend Erfahrung. Unter anderem in Puhlheim und Bönen in Nordrhein-Westfalen. Auch in Aschersleben habe man nicht die Katze im Sack gekauft. So sei die seit über einem Jahrzehnt dahinvegetierende Bausubstanz von Carestone-Spezialisten in Zusammenarbeit mit Baugutachtern untersucht worden, „um den Erfolg der Baumaßnahme sicherzustellen“, heißt es in einer Mitteilung an die MZ.

Die Carestone Group GmbH bezeichnet sich selbst als Marktführer in Deutschland, wenn es sich um die Planung, den Bau und die Vermarktung von Pflegeimmobilien als Kapitalanlage handelt. Das Unternehmen beschäftigt rund 80 Mitarbeiter.

Betreiben wird Carestone das Ascherslebener Seniorenhaus „Am Stadtpark“ allerdings nicht selbst. Das werde die Berliner Mirabelle Holding GmbH übernehmen. Diese Partnerschaft habe sich unter anderem schon bei Projekten in Leuna, Bad Harzburg und Magdeburg bewährt, erklärt Mirabelle-Geschäftsführer Robert Hille.

Kurz vor dem Start der Arbeiten zur Fertigstellung des Langzeitprojektes hat Carestone bereits mit der Vermarktung der künftigen Apartments begonnen. Dazu heißt es seitens des Unternehmens: „Privatpersonen können die einzelnen Apartments als Wertanlage zum Vermögensaufbau und für die eigene Altersvorsorge erwerben.“

Im Ascherslebener Rathaus herrscht ob des Carestone-Engagements so etwas wie Erleichterung. „Die Stadt begrüßt es sehr, dass die Carestone Group GmbH aus Hannover sich der Bauruine widmet und der Baubeginn noch für diesen Monat geplant ist. Damit wird wohl der massive Rohbau nun endlich vollendet und das Gebäude eine angebrachte Nutzung erfahren“, erklärt Stadtentwicklerin Julia Rippich gegenüber der MZ.

Carestone ist - inklusive des Berliners Wolfgang Hamma, der 2009 mit dem Bau begann - Investor Nummer vier. Zwei weitere waren in den vergangenen Jahren aus unterschiedlichen Gründen vom Kaufvertrag zurückgetreten. So blieb der Berliner Hamma weiter auf dem Grundstück sitzen. Dabei hielt er die Stadt Aschersleben immer wieder mit Versprechungen zum Weiterbau hin. Mit dem jetzigen Investor dürften auch diese Episoden ein Ende finden. (mz)