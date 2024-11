Regelmäßig geht es in Berichten der Polizei um Fahrten unter Alkohol- und Drogeneinfluss - auch in Aschersleben. Marco Kopitz, Pressesprecher des Polizeireviers Salzlandkreis, erklärt die Hintergründe.

Aschersleben/MZ - Warum geht es in den Polizeimeldungen, die in der Zeitung veröffentlicht werden, so oft um betrunkene oder unter Drogen stehende Verkehrsteilnehmer? „Das macht doch keinen Sinn“, monierte ein Leser gegenüber der Redaktion. MZ-Redakteur Arno Zähringer hat sich deshalb mit dem Pressesprecher des Polizeireviers Salzlandkreis, Marco Kopitz, unterhalten, wieso diese Meldungen immer wieder in den Polizeiberichten aufgeführt werden.