Praktikumswochen am Stephaneum: Schülerinnen und Schüler erhalten einen Einblick in die Berufswelt. Welche Erfahrungen sie sammeln konnten.

Aschersleben/MZ. - Vom 3. bis 14. Februar hatten die Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen des Gymnasiums Stephaneum die Gelegenheit, in verschiedenen Berufsfeldern erste praktische Erfahrungen zu sammeln. Die sogenannten Praktikumswochen gaben ihnen die Chance, herauszufinden, welche beruflichen Perspektiven zu ihren Interessen und Stärken passen. MZ-Praktikantin Sophie Lindemann hat zwei Mitschülerinnen in ihren Praktikumsbetrieben besucht und sie interviewt. Außerdem berichtet die Neuntklässlerin von ihren Erlebnissen in der MZ-Lokalredaktion in Aschersleben.