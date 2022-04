In den Ascherslebener Test-Zentren herrscht derzeit Flaute

Die Zeiten des Ansturms sind in den Ascherslebener Corona-Testzentren erst einmal vorbei.

Aschersleben/MZ - Zwei Mitarbeiterinnen sitzen am Empfang, eine weitere wartet in einer Testkabine. Alle tragen Maske - auch wenn sich niemand sonst im Schnelltest-Zentrum in der Breiten Straße aufhält. Seit einigen Wochen ist es ziemlich ruhig geworden. „Seit dem Wegfall der Testpflicht sind die Zahlen stark rückläufig. Wer im Krankenhaus oder im Pflegeheim arbeitet, muss sich noch regelmäßig testen lassen, ansonsten passiert das alles auf freiwilliger Basis“, sagt Martin Rothe von der Aschersleber Kaufmannsgilde, die das Schnelltest-Zentrum eingerichtet hat.