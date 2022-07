In Aschersleben entsteht eine neue Jugendinitiative

Die Mitglieder im Alter von 14 bis 21 Jahren sollen die Möglichkeit bekommen, sich in das politische Geschehen in der Stadt einzubringen. Einige Ideen haben sie bereits.

Gemeinsam mit Janine Stoisiek (Mitte) sammeln einige der Teilnehmer auf einem Plakat erste Ideen. Ein nächstes Treffen findet am 6. April im Jugendclub im Walkmühlenweg statt.

Aschersleben/MZ - Was fehlt jungen Menschen in Aschersleben? Und wie können sie sich an der Gestaltung der Stadt und des Miteinanders beteiligen? Mit diesen Fragen beschäftigten sich einige Jugendliche beim ersten Kennenlern-Treffen der neuen Jugendinitiative im Walkmühlenweg.