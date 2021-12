Impfstation im Ballhaus Aschersleben öffnet wieder

Der Wechsel vom Impfpunkt in der Heinrichstraße erfolgt am 20. Dezember.

Aschersleben/MZ - Die Impfstation im Ascherslebener Ballhaus wird reaktiviert. Das verkündet Stadtsprecherin Annett Krake am gestrigen Donnerstag.

„Aufgrund der hohen Impfnachfrage zieht der Impfpunkt von der Heinrichstraße in die Arena im Ballhaus um - dort wird dann wieder ab dem 20. Dezember geimpft“, kündigt Krake an. Der Impfpunkt in der Heinrichstraße bleibe bis zum 18. Dezember geöffnet.

Alle für nach dem 18. Dezember vereinbarten Impftermine würden ihre Gültigkeit behalten, nur dass diese Impfungen dann wieder im Ballhaus stattfinden.

Neue Impftermine können laut Annett Krake von Montag bis Donnerstag - in der Zeit von 9 bis 16 Uhr - persönlich vor Ort oder telefonisch (03473/ 84 089 71) angefragt werden. „Wir bitten bei der telefonischen Anfrage allerdings um Geduld.“

Neben Auffrischungsimpfungen - sogenannte Booster-Impfungen - sind dort auch Erst- und Zweitimpfungen möglich. „Es wäre für den Ablauf vor Ort sehr hilfreich, wenn die erforderlichen Dokumente schon ausgefüllt zum Impftermin mitgebracht würden“, sagt die Sprecherin der Stadt Aschersleben weiter. Die entsprechenden Dokumente, dazu gehören Aufklärungsmerkblatt, Anamnesebogen/ Einwilligungserklärung und die Einverständniserklärung zur Übermittlung von personenbezogenen Daten, können auf der Homepage der Stadt Aschersleben (www.aschersleben.de) unter Corona Virus Informationsportal sowie auf der Homepage des Salzlandkreises abgerufen werden.

„Zudem liegen die entsprechenden Formulare sowohl im Impfpunkt in der Heinrichstraße als auch im Impfzentrum im Ballhaus vor“, informiert Annett Krake die Bürger weiter.