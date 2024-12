Die Christmette kurz vor Mitternacht ist für die katholische Kirchengemeinde in Aschersleben einer der wichtigsten Gottesdienste. Wie dieser vier Tage nach dem Anschlag von Magdeburg gefeiert wird.

Im Zeichen der Hoffnung: Katholische Gemeinde in Aschersleben feiert Christmette

Aschersleben/MZ - Ohne den abgebauten Weihnachtsmarkt wirkt der diesjährige Weihnachtsbaum auf dem Ascherslebener Markt mit seinen hunderten Lichtern am Heiligen Abend noch schöner. An den beleuchteten Holzfiguren der Krippe vorbei gehen die Besucher der Christmette kurz vor 22 Uhr in die Heilig-Kreuz-Kirche. Auf der Empore singt bereits der Chor der katholischen Pfarrei Aschersleben. „Christ der Retter ist da...“ Eines der schönsten Weihnachtslieder ist dieses „Stille Nacht, heilige Nacht“.