Auf der LebensArt-Messe werden tausende Dinge angeboten, die das Leben schöner machen sollen. Was Besucher anlockt und warum jedes Jahr in Aschersleben Station gemacht wird.

Im Stadtpark das Leben genießen: Die Ascherslebener LebensArt in Bildern

Aschersleben/MZ - „Ich komme seit zehn Jahren hier her, habe schon so einige Bekannte mitgeschleppt und jedem hat es bis jetzt hier gefallen“, sagt Gabi Liebing aus Thale. Sie wurde erst am Freitag aus dem Krankenhaus entlassen und entschied: Bevor es nach Hause geht, muss sie unbedingt auf die LebensArt im Ascherslebener Stadtpark.