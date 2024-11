Zahlreiche Helfer stecken die Zwiebeln von Narzissen und Krokussen in den Boden. Welche Überraschung der Oberbürgermeister mitgebracht hat.

Im Frühjahr blüht die Stadt auf: Ascherslebener bringen 20.000 Blumenzwiebeln in die Erde

Holger Dietrich koordiniert die Pflanzaktion an Pferde-Eine und dem Graben..

Aschersleben/MZ. - Aschersleben blüht auf! Zumindest im kommenden Frühjahr. Denn fleißige Helfer haben am Wochenende in der Stadt zahllose Blumenzwiebeln gesteckt. „Es müssen um die 20.000 gewesen sein“, rechnet Holger Dietrich, der im Ascherslebener Bauwirtschaftshof für die Grünflächen der Stadt und am Wochenende für die Koordination der Pflanzaktion verantwortlich ist, nach.