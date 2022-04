Im Ascherslebener „Hinterhof“ werden weiter Spenden gesammelt

Aschersleben/MZ - Gerade erst ist ein großer Transport mit Spendengütern in Richtung Ukraine gegangen. Der Elf-Verein hat mitgegeben, was er an Spenden gesammelt hat: viele Kartons voller Lebensmittel, Decken waren dabei, Schlafsäcke und Medikamente. Doch der Verein will sich damit nicht zufriedengeben und sammelt weiter - so wie schon seit Wochen. Schon wieder stapeln sich etliche Kartons in einem der Räume im Jugendklub an der Heinrichstraße. Gesammelt werden vor allem haltbare Lebensmittel, Medikamente und Hygieneartikel.