In Winningen steht seit mehr als einem Monat ein aufgebrochenes Auto. Was soll damit passieren?

Winningen/MZ - Wird ein seit Anfang Dezember in Winningen an der ehemaligen Straßenmeisterei in der „Kunst“ abgestelltes und demoliertes Fahrzeug bald verschwinden? Axel Pich, Ortsbürgermeister von Winningen, berichtet in seinem jüngsten „Winninger Blick“, dass er bereits Mitte Dezember dem Ordnungsamt in Aschersleben das Problem gemeldet habe.