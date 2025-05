In der Sportwagen-Nachwuchsserie „ADAC GT4 Germany“ gewann Hugo Sasse 2022 und 2023 jeweils den Meistertitel. Bei seinem Comeback in Oschersleben rast er zweimal sensationell aufs Podest.

Wettbewerb in Oschersleben

Hugo Sasse aus Aschersleben überzeugte mit zwei Podestplätzen bei der Sportwagen-Nachwuchsserie in Oschersleben. Auch bei den nächsten Rennen möchte er vorne mitmischen.

Aschersleben/MZ - Nach einem Jahr mit lediglich einem Auftritt in der Sportwagen-Nachwuchsserie raste Hugo Sasse bei seinem Vollzeit-Comeback am vergangenen Wochenende in Oschersleben zweimal aufs Podest und zählt somit umgehend wieder zum Kreis der Favoriten.