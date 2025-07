Aschersleben/MZ - Am Freitag, 25.07., wollen die Fußballer vom SV Rotation Aschersleben die favorisierte Mannschaft des SC Bernburg ärgern. Im Halbfinale des Sparkassencups ist die Elf um das Trainergespann Enrico Hoyer und Thomas Nehm gegen den Verbandsligisten nur Außenseiter. „Wir haben keine Chance, also nutzen wir sie“, hofft Nehm, dass seine Mannen wie in den bisherigen Spielen des Cup-Wettbewerbs überzeugen und vielleicht „noch eine Schippe draufpacken“ können.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.