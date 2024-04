Nach der Teilfreigabe trifft sich die Modellseglergemeinschaft Sachsen-Anhalt wieder zweimal im Jahr am Concordia See. Warum das Aprilwetter den Booten nichts anhaben kann.

Modellsegler gehen am Concordia See wieder auf Kurs

Die Modellseglergemeinschaft trifft sich zweimal im Jahr am Concordia See, um die per Funk gesteuerten Segelboote im Wind kreuzen zu lassen.

Schadeleben/MZ - Ein gutes Dutzend Modellbau-Freunde hat sich am Samstagvormittag am Concordia See eingefunden. Sie wollen mit ihren kleinen und großen Segelbooten den Wind kreuzen und fachsimpeln. Die Modellseglergemeinschaft Sachsen-Anhalt - kein eingetragener Verein, sondern nur ein loser Zusammenschluss von Gleichgesinnten - trifft sich regelmäßig auf verschiedenen Seen im Bundesland, um dem Hobby zu frönen. Zweimal im Jahr kommen sie dabei auch an den Concordia See.