Highspeed-Internet in Winningen erst ab 2023

Winningen/MZ - Nicht nur in Klein Schierstedt, auch in Winningen ist jetzt ein Stahlgittermast als neuer Funkturm errichtet worden. Während der Schierstedter Mast erst vor ein paar Tagen mit Hilfe eines Autodrehkrans montiert wurde, ist das in Winningen an der Bundesstraße 180 am Ortsausgang Richtung Magdeburg bereits längere Zeit her.

Wie Ortsbürgermeister Axel Pich in der jüngsten Ortschaftsratssitzung informierte, wurden im Oktober Tiefbauarbeiten, unter anderem in der Straße Unter den Linden, zur Verlegung von Kabeln von den Verteilerkästen bis zum Funkturm durchgeführt. Auch die Antennen seien bereits montiert. Derzeit seien aber die Arbeiten zur Anbindung der Glasfaserkabel noch nicht abgeschlossen, zitierte Pich ein Schreiben der Telekom. Bis Anfang Dezember sollen diese Arbeiten abgeschlossen werden.

Damit sei seine Hoffnung auf ein schnelles Funknetz noch vor Weihnachten allerdings zerschlagen. Als frühestmögliche Einschaltung des Standortes kämen die Woche ab 13. Februar oder ab 6. März 2023 in Frage, erfuhr er.

Bis zum Frühjahr müssen wir uns gedulden, aber dann ist wieder ein Problem gelöst. Axel Pich, Ortsbürgermeister

„Bis zum Frühjahr müssen wir uns gedulden, aber dann ist wieder ein Problem gelöst“, so Pich. Drei Jahre habe es gedauert, erinnerte er. Zumindest nicht so lange wie das schnelle Internet.

Wie Georg von Wagner, der Pressesprecher der Deutschen Telekom, auf MZ-Anfrage berichtete, sei der Standort Winningen neben den Mobilfunkstandards GSM und LTE auch das neue 5G für die Telekom-Kunden vorgesehen.