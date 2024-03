In der Ascherslebener Antonienstraße hat ein eingeschalteter Herd in einer Wohnung einen Brand ausgelöst. Der Rauchmelder rief die Kameraden der Feuerwehr auf den Plan, die zügig löschen konnten.

Aschersleben/MZ - Die Freiwillige Feuerwehr Aschersleben musste am Sonnabendmittag gegen 12.45 Uhr zu einem Brand in einem Sechs-Familien-Haus in der Antonienstraße ausrücken. Das Feuer war in einer Küche im Erdgeschoss ausgebrochen, die Mieterin war nicht zu Hause.

Herd war eingeschaltet

Weil der Rauchmelder in der betroffenen Wohnung anhaltend piepte, hatte einer der Hausbewohner die Feuerwehr alarmiert. Als die Kameraden mit vier Fahrzeugen, darunter auch die Drehleiter, am Ort des Geschehens eintrafen, befanden sich die Bewohner bereits außerhalb des Hauses. Laut Einsatzleiter Andreas Heinze mussten sich die Feuerwehrleute Zutritt zu der abgeschlossenen Wohnung verschaffen, um mit den Löscharbeiten beginnen zu können.

Ursache des Feuers war ein eingeschalteter Herd, der in der Nähe liegende Utensilien entzündet hatte. Die Ermittlungen dazu hat die Polizei übernommen. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, anschließend mussten die Wohnung und der Flur entraucht werden. Nach etwa einer Dreiviertelstunde konnten die Mieter in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde niemand, Mitarbeiter des Rettungsdienstes waren ebenfalls vor Ort.

Zweiter Einsatz an diesem Tag

Der Einsatz in der Antonienstraße war an diesem Tag bereits der zweite, der durch einen Brandmelder ausgelöst wurde. Zuvor waren die Feuerwehrleute in die Unterstraße geeilt. Dort allerdings handelte es sich um „falschen Alarm“, weil lediglich das Essen angebrannt war.

In der Antonienstraße jedoch haben der Rauchmelder und die rasche Reaktion der Mieter vermutlich Schlimmeres verhindert, sagt Eric Eilhardt, stellvertretender Ortswehrleiter im Einsatz vor Ort.