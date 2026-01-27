Der HC Aschersleben verliert das Derby in Berburg mit 42:38 und bleibt auf dem vorletzten Tabellenplatz. Warum es zum Ende noch einmal spannend geworden ist.

Trotz Aufholjagd: Ascherslebener Krokodile bleiben beim Derby in Bernburg ohne Punkte

Der HC Aschersleben, hier mit Jannik Fohrer beim Wurf, verlor das Regionalliga-Derby beim SV Anhalt Bernburg.

Bernburg/Aschersleben/MZ - Das mit Spannung erwartete Derby zog die Handball-Anhänger wie ein Magnet in die Bernburger Bruno-Hinz-Halle. Einige Zuschauer mussten die Begegnung zwischen dem SV Anhalt Bernburg und dem HC Aschersleben sogar stehend von der Balustrade aus verfolgen.