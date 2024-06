Ist die Zukunft des Megawoodstock-Festivals in Gefahr? Die Veranstalter klären auf, warum das Event nicht mehr jährlich in Aschersleben stattfindet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Die Gerüchteküche brodelt: Steht das Megawoodstock-Festival vor dem Aus? Das Handball-Event, das in den vergangenen Jahren immer im Sommer auf der Herrenbreite stattfand und zahlreiche Fans des Handballsports lockte, taucht dieses Jahr nicht in den Veranstaltungskalendern auf. Zumindest nicht in gewohnter Weise als Mehrtagesevent für Groß und Klein mit buntem Rahmenprogramm und auch nicht in Aschersleben.