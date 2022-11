In der Mitteldeutschen Handball-Oberliga muss der HC Aschersleben bei der HG 85 Köthen ran. Was in den vergangenen Jahren dort geholt worden ist.

Aschersleben/MZ - Man muss kein Prophet sein, um zu erahnen, dass das eine ganz harte Nuss ist, welche die Ascherslebener Handballer am ersten Adventswochenende zu knacken haben. Samstag, 19 Uhr, sind die Schützlinge von Dmitri Filippov und Martin Wartmann bei der HG 85 Köthen gefordert.

Ein Blick auf die Tabelle der Mitteldeutschen Oberliga verdeutlicht die Schwere der Aufgabe. Dort sind die Bachstädter mit erst vier Verlustpunkten auf Rang drei notiert. Aschersleben ist mit 8:12 Zählern momentan Zehnter.

Vorige Saison nah dran

Nun sind solche Vergleiche nur bedingt aussagefähig und zu Hause hat Köthen in dieser Saison bislang alles gewonnen, was es zu gewinnen gab. Warum sollten die Alligatoren von der Eine also die Ersten sein, die etwas aus der Heinz-Fricke-Sporthalle mitnehmen? Die Antwort lautet: Weil sie es können. Am 11. Januar 2020 zum Beispiel gewannen die Ascherslebener in Köthen mit 34:28. Und vorige Saison waren sie beim 23:24 überaus nah dran.

Wir müssen leichtfüßiger spielen. Martin Wartmann, Co-Trainer HC Aschersleben

Es geht also hoch her bei den Aufeinandertreffen zweier in der Mitteldeutschen Oberliga etablierten Vereine. Zuletzt freilich schien der Dampf ein wenig raus beim HCA, der sowohl in Staßfurt (26:33) als auch zu Hause gegen den USV Halle (35:40) Federn lassen musste. Was Co-Trainer Martin Wartmann besonders wurmte: 35 Treffer gegen Halle haben zu nichts Zählbarem gereicht. „Da schaffen wir seit gefühlt drei Jahren wieder mal so eine Zahl und gehen trotzdem leer aus“, sagt er. Und zum dritten Sachsen-Anhalt-Derby in Folge: „Die Rollen sind relativ klar verteilt. Aber wir fahren nicht nach Köthen, um uns kampflos zu ergeben. Das kann ich versprechen.“ Gegen Köthen habe es immer enge Spiele gegeben. Vor allem gelte es, die Abwehr zu knacken, was indes noch einmal ein gehöriges Stück schwieriger sein dürfte, als in den Jahren zuvor. Denn dort hat sich die HG 85 vor dieser Saison noch einmal verstärkt. Deshalb haben die Ascherslebener das Videostudium um einen Tag vorgezogen, damit beim Abschlusstraining am Freitagabend mögliche Szenarien noch ausprobiert werden können.

Beim Kader müsse man schauen, wer zur Verfügung steht. „Wir müssen unseren Rhythmus wiederfinden und leichtfüßiger spielen“, fordert Wartmann. Man brauche vor allem mehr Spaß, dafür weniger Kampf oder Krampf.

Karten werden neu gemischt

Die Köthener stimmen auf ihrer Internetseite mit dem Bericht über das Derby aus der Vorsaison auf das Samstagsspiel ein. Von einem großartigen Ascherslebener Keeper Sven Mevissen ist da die Rede, einem einzigartigen Kampf in der Schlussphase und einem echten Krimi. Da hätten die Alligatoren am Samstag nichts dagegen. Und wenn er noch zu ihren Gunsten ausgehen würde, umso besser. Die Köthener konnten damals drei Siebenmeter nicht verwandeln, aufseiten der Ascherslebener scheiterte einmal Carsten Kommoß. Doch das ist alles Schnee von gestern. Am Samstag werden die Karten neu gemischt. Die Köthener jedenfalls gehen das Spiel nach eigener Darstellung mit Respekt an. Wie die Aschersleber auch. Das erklärt Wartmann. „Wir kennen uns jetzt schon so lange. Da kann einer dem anderen nichts mehr vormachen.“

Das Spiel steht unter der Leitung von Eligiusz Baier und Max Töpfer. Da finden sich Erfahrung und jugendlicher Elan auf dem Parkett. Wer am Ende als Sieger im Protokoll steht, sollte vom Auftritt der beiden freilich völlig unabhängig sein. Der Anwurf am Samstag in Köthen ist um 19 Uhr.