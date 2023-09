Haltesignal der Polizei missachtet: Beamte können flüchtigen Autofahrer in Frose stoppen

Ein Fahrzeugführer, der sich am Freitagmorgen der Kontrolle entziehen wollte, wurde zwischen Winningen und Frose von der Polizei verfolgt.

Aschersleben/Frose/MZ - Am frühen Freitagmorgen kontrollierte die Polizei einen 54-Jährigen, welcher zuvor auf der B180 zwischen Aschersleben, Winningen und Frose unterwegs war. Die Kontrolle sollte bereits auf dem Rasthof der A36 (Hasenwinkel) erfolgen.

Hier missachtete der Fahrer das Haltesignal der Beamten und verließ anschließend mit hoher Geschwindigkeit die Abfahrt in Richtung Winningen. Die Polizei folgte dem Fahrzeug unter Einsatz von Blaulicht und Sondersignal.

Der PKW passierte Winningen und fuhr weiter über die L73 in Richtung Neu Königsaue, um dann auf die K1370 in Richtung Frose abzubiegen. In Frose konnte das Fahrzeug dann gefahrlos gestoppt werden.

Der Fahrzeugführer stand offensichtlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein freiwilliger Test erbrachte einen vorläufigen Wert von 1,3 Promille. Die Weiterfahrt wurde bis zu einer rechtlichen Entscheidung untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zur Beweissicherung wurde die erforderliche Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.