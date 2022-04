Haben die Schnapszahlen im Februar für Hochzeitspaare in und um Aschersleben eine besondere Anziehungskraft?

Mit dem 2.2.22 und dem 22.2.22 stehen gleich zwei besondere Daten an. Wollen Heiratswillige in Aschersleben und aus dem Seeland die nutzen?

Hochzeit am 22.2.22 - auch in Aschersleben und dem Seeland gibt es Interessenten für dieses Schnapszahlen-Datum.

Aschersleben/Seeland/MZ - Eigentlich ist ja der Mai der Monat der Liebe und der mit vielen Eheschließungen. Doch dieses Mal wird der aufgrund des Wetters unbeliebtere Februar ihm ein bisschen den Rang ablaufen. Der Grund dafür: Gleich zwei Schnapszahldaten - der 2.2.22 und der 22.2.22 - locken in diesem Jahr neben dem Valentinstag Heiratswillige in die Standesämter. Auch in Aschersleben und dem Seeland.