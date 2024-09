Aschersleben/MZ - Axel Wieczorek ist baff. Mit so viel Tatendrang an einem Samstagmorgen hat der Schulleiter des Gymnasiums Stephaneum nicht gerechnet. „Ich strahle!“, beschreibt er seinen Gemütszustand. Was Wieczorek so entzückt, ist die rege und engagierte Teilnahme am jüngsten Arbeitseinsatz auf dem Schulhof am Haus II. Dieser soll nämlich umgestaltet werden. Entsprechende Pläne sind bereits öffentlich. Neben einem grünen Klassenzimmer sollen bessere Spiel- und Erholungsflächen entstehen und mehr Grün gepflanzt werden.

