An der Ascherslebener Kreuzung von Ermslebener Straße und Hoymer Chaussee stauen sich die Autos, weil die Linksabbiegerampel nicht gleich schaltet. Wie die zuständige Behörde das begründet.

Grüner Pfeil bleibt meist dunkel: Wie eine Ampel an Ascherslebener Kreuzung für Probleme sorgt

Aschersleben/MZ - Wer in Aschersleben regelmäßig mit dem Auto unterwegs ist, kennt das Problem: An der erst in diesem Jahr sanierten Kreuzung Ermslebener Straße/Hoymer Chaussee geht es zu Stoßzeiten häufig drunter und drüber. Besonders schwierig wird es für alle, die aus der Ermslebener Straße kommend nach links in Richtung Hoym abbiegen wollen. Sie stehen dann mitten auf der Kreuzung, während der Gegenverkehr bereits wieder rollt.