Aschersleben/MZ - Die Fundamente für das neue Feuerwehrdepot in Freckleben stehen. Seit Juni läuft das mit 1,7 Millionen Euro Umfang größte Investitionsvorhaben der Stadt Aschersleben in der Ortschaft Freckleben. Ortsbürgermeister Frank Hänsgen zeigt sich in der Ortschaftsratssitzung am Montagabend froh: Alles liege im Zeitplan, einer Übergabe im nächsten Jahr sollte nichts im Wege stehen, teilte Hänsgen dem Rat und den Einwohnern mit.

