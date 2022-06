Grünanlagen in Mehringer Angerstraße sind erstmal tabu

Warum den Anwohnern nach Übergabe der sanierten Straße das Mähen verboten ist und was der Ortschef mit dem „Westwall“ verglichen hat.

Die Grünanlagen in der Angerstraße sollen während der Garantiezeit nicht von den Anwohnern gepflegt werden.

Mehringen/MZ - Das Mähen des Unkrautes auf den neuen Grünanlagen in der Angerstraße in Mehringen ist den Anwohnern untersagt worden. Ortsbürgermeister Albrecht Schneidewind wollte sich eigentlich dafür einsetzen, dass die Anwohner die Grünanlagenpflege in eigener Regie übernehmen, wenn sie schon keine Straßenausbaubeiträge mehr zahlen müssen. Doch das sei offensichtlich von der Stadt Aschersleben verboten worden, musste Schneidewind im Gespräch mit Einwohnern der Angerstraße erfahren.