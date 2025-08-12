Zu einem Stoppelfeldbrand mussten die Wehren um Aschersleben am Dienstagmittag ausrücken. Für die Ascherslebener Feuerwehrleute war dies nicht der einzige Einsatz des Tages.

Die Rauchsäule des Feldbrandes war bis Quedlinburg zu sehen.

Aschersleben/MZ - Als der Ascherslebener Ortswehrleiter Andreas Heinze bei einem Termin in Quedlinburg kurz zum Himmel schaute, ahnte er wohl noch nicht, dass die Rauchsäule, die er in der Ferne entdeckte, zu einem Brand in seiner 30 Kilometer entfernten Heimatstadt Aschersleben gehörte und er nur kurze Zeit später einer der etwa 50 Feuerwehrleute sein werde, die einen Stoppelfeldbrand nahe der Hecklinger Straße löschen werden.