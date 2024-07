Große Eulen Was den jüngsten Zuzug im Ascherslebener Zoo mit dem Gangsterpaar Bonnie und Clyde verbindet

Was macht ein Gangsterpärchen in Aschersleben? Zoochef Alexander Beck verrät, was hinter dem Uhu-Zuzug steckt und welcher weitere „Filmstar“ zu den Mitbewohnern gehört.