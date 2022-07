Groß Schierstedter Schützen feiern mit dem gesamten Ort

Groß Schierstedt/MZ - Flöten, Becken, Trommeln und Pauken. Musik des Spielmannszuges liegt über Groß Schierstedt. Es dauert etwas, ehe die Urheber zu sehen sind. Zum dritten Mal marschiert der Spielmannszug des Ortes am Sonnabendnachmittag zum Festplatz. Nach der Eröffnung am Freitag, bei der Ortsbürgermeister Burkhardt Mathe im Umzug von Ascherslebens Ex-Oberbürgermeister Andreas Michelmann und dessen Nachfolger Steffen Amme zum Festplatz begleitet wurde und dem Wecken am Samstagvormittag wird der gerade abgeholte Kinderkönig zum Adlerschießen der jüngsten Groß Schierstedter gebracht. Am Sonntag müssen die Spielleute auch noch zweimal ran. Das gehört zur Tradition beim Heimat- und Schützenfest.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<