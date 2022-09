Goldene und diamantene Abiturienten treffen sich im Ascherslebener Stephaneum

Aschersleben/MZ - Eigentlich ist es am Sonnabendvormittag eine typische Abiturfeier am Gymnasium Stephaneum. Festreden wechseln sich mit musikalischen Zwischenspielen ab. In der Aula kann man die Euphorie und Nervosität der Anwesenden förmlich spüren. Und doch ist eine Sache vollkommen anders. Die Abiturienten, die geehrt werden, haben ihre Abschlussprüfung bereits vor 50, in vielen Fällen sogar vor 60 Jahren abgelegt. Nichtsdestotrotz müssen sie von Schulleiter Klaus Winter eingangs zu Ordnung, Ruhe und Aufmerksamkeit gemahnt werden. Einmal in der Schule wird wohl jeder wieder zum Schüler.

