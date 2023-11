Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ. - Weihnachten in Aschersleben ohne den Adventskalender der Kaufmannsgilde? Undenkbar. Deshalb gibt es ihn auch in diesem Jahr wieder. Der neue Ascherslebener Adventskalender ist ab sofort bei Mitgliedern der Kaufmannsgilde erhältlich. Hinter jedem Kalendertürchen verbergen sich ein bis zwei Geld- und Sachpreise. Der Adventskalender sei auch in diesem Jahr besonders gut gefüllt, verspricht die Kaufmannsgilde. So stehen insgesamt 30 Preise zur Verfügung, sodass an einigen Tagen zwei Gewinnchancen bestehen.