Unbekannte Täter haben am ersten Weihnachtsfeiertag einen Lottoladen in Aschersleben völlig verwüstet.

Nach einem Einbruch in einen Lottoladen in Aschersleben hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Aschersleben/MZ - Ein Lottogeschäft in der Eislebener Straße in Aschersleben war am ersten Weihnachtsfeiertag das Ziel bisher unbekannter Täter. Kurz nach Mitternacht drangen sie gewaltsam durch die Eingangstür in das Geschäft ein.

Anschließend verwüsteten bzw. durchsuchten sie alle Räumlichkeiten. Aus dem Verkaufsraum wurde eine noch genau zu bestimmende Menge an Zigaretten, Briefmarken und Losen entwendet. Außerdem nahmen die Täter einen verschlossenen und sehr schweren Tresor mit.

Derzeit wird von einer Schadenshöhe im vierstelligen Bereich ausgegangen. Hinweise zur Tat, den möglichen Tätern oder dem Verbleib des Diebesgutes nimmt das Polizeirevier Salzlandkreis jederzeit, gern auch telefonisch unter 03471-3790, entgegen.