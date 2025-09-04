Zum 80. Jubiläum der Volkssolidarität kommen Mitglieder aus Aschersleben, Staßfurt und dem Harz im Ascherslebener Zoo zusammen – und feiern mit Musik und Erinnerungen.

Enrico Scheffler sorgt für gute Stimmung beim Fest rund ums Dschungelcafé im Zoo Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Einen Nachmittag voller „Krawall und Remmidemmi“ verspricht Sänger und Entertainer Enrico Scheffler den rund 200 Gästen der gemütlichen Festveranstaltung zum 80-jährigen Bestehen der Volkssolidarität. Schon beim Auftakt im Zoo Aschersleben herrscht eine gelöste Stimmung, als sich Mitglieder und Freunde des Regionalverbands Aschersleben/Staßfurt/Harz rund um das Dschungelcafé versammeln.