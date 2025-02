Drei Geldbörsen in drei Aldi-Filialen wurden in Aschersleben und Staßfurt innerhalb kurzer Zeit entwendet.

Geldbörsen in Aschersleben und Staßfurt gestohlen: Polizei warnt vor Dieben in Einkaufsmärkten

In drei Aldi-Filialen im Salzlandkreis wurden am Montag drei Geldbörsen gestohlen.

Aschersleben/Staßfurt/MZ - Dem Revier Salzlandkreis wurden am Montagmittag Taschendiebstähle aus drei Aldi-Märkten in Aschersleben und Staßfurt gemeldet. Wie es im Polizeibericht heißt, sollen die Täter gezielt ältere Menschen ausgesucht und um ihre Geldbörsen gebracht haben.

Ein Diebstahl hat sich den polizeilichen Angaben zufolge zwischen 12 und 12.30 Uhr im Ascherslebener Aldi-Markt in der Eislebener Straße ereignet. Dort wurde einer 77-Jährigen das Portemonnaie aus dem Rucksack gestohlen, den sie zu diesem Zeitpunkt auf dem Rücken getragen hätte.

In der anderen Ascherslebener Filiale des Discounters in der Magdeburger Straße sollen die Täter zwischen 12.20 und 12.50 Uhr zugeschlagen haben. Dort wäre es ein 77-jähriger Mann gewesen, dem man die Geldbörse entwendet hat. Diese hätte der Mann vor dem Diebstahl in einer am Einkaufswagen befestigten Tasche verwahrt.

Dritter Diebstahl in Staßfurt

Ein weiterer Fall soll sich in der Staßfurter Filiale An der Salzrinne ereignet haben. Dort wurde einer 82-jährigen Frau das Portemonnaie aus der im Einkaufswagen abgelegten Handtasche gestohlen. Sie wäre gemeinsam mit ihrem Ehemann einkaufen gewesen und hätte den Diebstahl erst nicht bemerkt, heißt es.

„Es deutet alles darauf hin, dass die Täter gezielt bestimmte Märkte aufsuchen und es bevorzugen, ältere Kunden zu bestehlen“, warnt das Revier Salzlandkreis. Zur Prävention seien Wertsachen immer am Mann oder an der Frau zu behalten und keinesfalls unbeaufsichtigt im oder am Einkaufswagen.

Die Polizei ermittelt in allen drei Fällen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die zur fraglichen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei des Salzlandkreises zu melden.

Hinweise zu den Taten nimmt das Revier Salzlandkreis unter der Nummer 03473/37 90 oder in allen Dienststellen entgegen.